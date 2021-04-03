В США уже почти треть населения - более 100 млн человек - получили как минимум первую прививку от коронавируса.
Как сообщает Deutsche Welle, около 58 млн американцев уже привиты полностью.
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В Соединенных Штатах ежедневно делают около 3 млн противовирусных инъекций.
По данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в особо уязвимой возрастной группе - старше 65 лет - вакцинированы три четверти американцев, около 54% - полностью.
Вакцинация в США
Вакцинация от коронавирусной болезни в США началась в декабре 2020 года.
Президент США Джо Байден заявил, что к концу мая 2021 года в стране будет достаточно вакцин, чтобы сделать прививку каждому взрослому человеку.
Привитым от коронавируса американцам разрешили общаться без масок и социальной дистанции.
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