По словам публициста, вместо Путина на саммите может присутствовать глава Минобороны РФ Сергей Лавров, однако только в онлайн формате.

Политолог, публицист и математик Андрей Пионтковский высказался о возможной поездке президента РФ Владимира Путина на грядущий саммит G20.

По мнению эксперта, Путин побоится присутствовать на встрече.

"Мне кажется, он не приедет. Посмотрите, он вчера встречался с так называемыми "мобиками". Единственный, кто выглядел как жалкий "мобик", был сам Путин, а все "мобилизованные" были какие-то гвардейцы, красавцы двухметровые, экипированные, с бронежилетами, снайперскими винтовками, ясно же, что это были сотрудники ФСО. Как такой трус поедет на "Большую двадцатку"? Он не поедет туда", - отметил эксперт.

Также Пионтковский согласился с мнением, что вместо Путина на саммите может присутствовать глава Минобороны РФ Сергей Лавров, однако только в онлайн формате.

Саммит Большой двадцатки в Индонезии - что известно

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила свое обещание лично "вызвать" президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки".

4 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заяивил, что поездка российского президента Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Индонезии, сейчас под вопросом. Российская сторона заявила о якобы учете всех факторов, в том числе безопасности Путина.

11 сентября заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Байден не заинтересован во встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита "Большой двадцатки".

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