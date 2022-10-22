О гуманизме можно говорить много вещей, но мы живем с таким соседом, который кроме силы ничего не понимает, подытожил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский пояснил, что Россия должна понимать последствия своих решений, в частности, если решится ударить по Банковой.

Об этом шла речь в интервью главы государства канадским каналам CTV и CBC.

Зеленский призвал мир донести это до ушей российского военно-политического руководства.

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"Если месседж звучит, что будет удар по "центру принятия решения", то ответ мира должен быть следующий: если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься. По тому, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, ты должен знать, что за секунду, уже не смотря на результаты твоего удара, будет удар по "центру принятия решений" у тебя", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что, "тот, кто угрожает, должен знать, это так же, как и любой человек, который убивает на улице другого человека, или грабит. Он, перед тем как грабить, знает, что за это он сядет в тюрьму".

О гуманизме можно говорить много вещей, но мы живем с таким соседом, который кроме силы ничего не понимает, подытожил Зеленский.

"А общество в РФ должно знать: вы атакуете другое общество, ваш президент убивает мирных граждан. Если вы не будете давить на своего президента, мир изолируется от вас", - добавил Зеленский.

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине. Вместе с тем ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В общем, по словам Владимира Зеленского, на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В ответ коллаборанты вывозят на левый берег Херсона свои семьи и "органы власти", оккупанты вынуждают "эвакуироваться" местных жителей, прикрываясь ими как "щитом" для вывоза техники и наворованного имущества.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов. Сегодня, 22 октября, РФ нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Обесточены Кировоградская, Ривненская, Хмельницкая, Волынская области.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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