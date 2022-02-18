Надпись в небе появился в 25 милях (40 км) от границы Украины.

Пилот пассажирского самолета Airbus A321 траекторией полета написал в небе у границы Украины слово "расслабьтесь".

Это заметил сервис Flightradar и опубликовал скриншот в Twitter-аккаунте.

Согласно информации, 17 февраля, пилот авиакомпании Air Moldova вылетел из Кишинева на 1 час и 40 минут, чтобы траекторией полета воздушного судна нарисовать в небе слово "relax" ("расслабьтесь"), после чег вернулся в аэропорт. Лозунг шириной в 80 миль (128 км) появился в 25 милях (40 км) от границы с Украиной.

За полетом самолета наблюдали более 30 тыс. пользователей сервиса.

Пилот решил сделать такое из-за угрозы возможного вторжения РФ в Украину и растущего напряжения в Европе в связи с этим.

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