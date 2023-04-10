Ким Чен Ын и его подопечные игнорируют своих южных соседей.

Северная Корея уже четвертый день подряд не отвечает на звонки Южной Кореи по горячей "военной линии". Как сообщает Yonhap, раньше эти разговоры были рутиной.

Министерство по вопросам объединения Южной Кореи заявило, что их северный сосед, вероятно, "в одностороннем порядке" прервал линию связи. Пхеньян не отвечает на звонки с пятницы. В том числе стороны не смогли поговорить и в утро понедельника.

Обычно страны общались два раза в день в 9:00 и 17:00. В субботу и воскресенье эта "горячая линия" не работала. Соответственно, Пхеньян уже минимум трижды не поднял трубку от Сеула.

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На брифинге для прессы представитель министерства по вопросам объединения Ку Бен сам заявил, что правительство мониторит ситуацию и рассматривает план дальнейших реакций по этому случаю. Со временем Сеул выступит с официальной позицией.

Yonhap отмечает, что такая реакция Пхеньяна может быть обусловлена началом совместных американских и южнокорейских военных учений. Они начались сегодня, 10 апреля с участием американского авианосца USS Nimitz. Или также это может быть связано с последней публикацией Министерством доклада Южной Кореи о правах человека в Северной Корее.

Звонки Северной и Южной Кореи по горячей военной линии: что еще известно

Первая горячая линия была создана еще в 1971-м году для совместных переговоров. Всего с тех пор Пхеньян восемь раз прерывал этот канал связи.

В частности 2021-м году Северная Корея решила разорвать канал связи в знак протеста против рекламных кампаний сеульских активистов с критикой Пхеньяна і также из-за недовольства против военных учений Сеула и Вашингтона. Однако через несколько месяцев связь была восстановлена.

В июне 2022-го года случался инцидент, когда Пхеньян не ответил на звонок Сеула через межкорейский канал связи. Тогда это случилось по техническим причинам, которые были вызваны сильными дождями.

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