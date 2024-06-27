Кроме этих систем на вооружении у страны были и другие системы ПВО.

На момент окончания холодной войны Западная Германия располагала 40 батареями зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом говорится в обзоре польского военного портала о противовоздушной обороне Германии в те времена. В обзоре говорится, что 36 из этих систем находились на постоянном боевом дежурстве, остальные 4 - были запасными.

Как отмечает издание DEFENSE EXPRESS, все это при том, что Patriot для тогдашнего бундесвера были не единственным средством противовоздушной обороны. В то время западногерманская армия могла похвастаться и наличием 9-ти дивизионов зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk, кроме шести дивизионов ЗРК Nike.

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При этом аналитики издания отметили, что тогда система немецкой ПВО несла дежурство в значительно более жестких условиях, по сравнению с теми, которые были в современный период. Например, нормативы времен холодной войны предусматривали, что в составе зенитно-ракетного дивизиона постоянно должна быть одна батарея с 5-минутной готовностью, две батареи с 3-часовой готовностью и одна батарея с 12-часовой готовностью. В составе немецкой ПВО были даже посты визуального обнаружения воздушных целей на малой высоте. Тогда такого рода угрозу представляли не БПЛА, а ударные самолеты с неуправляемыми авиабомбами.

Как отметили аналитики, количество батарей Patriot и дивизионов MIM-23 Hawk в Германии конца холодной войны имеют практический смысл, поскольку эти два типа комплексов работали в составе интегрированной системы управления SOMAC и обеспечивали высокую плотность средств ПВО на территории страны.

Однако после холодной войны и распада СССР, власти Германии решили, что ей теперь не нужна столь сильная система ПВО, поскольку это экономически не выгодно. В связи с этим комплексы типов MIM-23 Hawk и Roland были списаны, а число систем Patriot сократилось до 12 на начало 2023 года.

Как сообщили аналитики, по состоянию на это лето количество систем Patriot в бундесвере сократилось еще - до 10 единиц, поскольку Германия передала две из них Украине.

Системы Patriot для Украины

13 июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что его страна передаст Украине четверть от общего количества собственных систем противовоздушной обороны Patriot. "Мы передадим Украине систему Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины в целом три системы... Это четверть наших собственных запасов таких систем, поэтому нет возможности передать больше. Другие, наверное, могут отдать по одной", - заявил тогда министр.

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