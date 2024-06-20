Румыния передаст Украине американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

Как сообщает румынский телеканал Digi24.ro, сегодня такое решение принял Верховный совет обороны страны (CSAT).

"Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных нападений России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно энергетическую, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации с членами Альянса, члены Совета решили передать Украине систему Patriot", - говорится в сообщении CSAT.

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