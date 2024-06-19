Министр обороны Дании подчеркнул, что его страна оказывает максимально возможную поддержку для нужд Украины на поле боя здесь и сейчас.

Дания объявила 19-й пакет военной помощи Украине на почти 161 млн евро. В частности, этот пакет предусматривает поддержку украинской оборонной промышленности и насущных потребностей Украины, сообщается на сайте Министерства обороны Дании.

"Украина все еще нуждается в значительной военной поддержке из-за продолжающейся российской агрессии против страны. Благодаря последнему пакету пожертвований мы предоставляем максимально возможную поддержку для нужд Украины на поле боя здесь и сейчас. Но мы также имеем обязательства Дании по безопасности поддерживать Украину следующие 10 лет, поэтому мы создали датскую модель пожертвований через украинскую оборонную промышленность, которая поможет наращивать украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективах", - подчеркнул министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен.

Отмечается, что 19-й пакет предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и пожертвованиям от отраслей оборонной промышленности. Среди прочего, больше материалов для поддержки предоставленных Данией истребителей F-16 и пожертвований из собственных запасов датского оборонного ведомства.

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В Минобороны Дании также отмечают, что в целом на последние два пакета помощи зарезервировано 1,2 млрд датских крон для инвестиций в украинскую оборонную промышленность. 19-й пакет дает возможность использовать эти 1,2 млрд датских крон таким образом, чтобы Министерство обороны могло быстро удовлетворить потребности Украины. Ожидается, что первый проект будет запущен уже этим летом.

Помощь Украине от мира - последние новости

Как ранее писал УНИАН, недавно Италия анонсировала новый пакет помощи Украине. СМИ выяснили, что Украине "светит" система ПВО и Storm Shadow.

"Девятый пакет... будет содержать не только систему противовоздушной обороны SAMP/T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, способных, потенциально, ударить по российской земле...", - отмечается в материале Il Fatto Quotidiano.

Кроме того, 14 июня стало известно о новом пакете помощи Украине от Германии. Туда вошли реактивные системы HIMARS, комплексы ПВО, танки и не только.

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