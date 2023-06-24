Ни американская, ни европейская разведка не прогнозировали таких активных действий Пригожина.

Вооруженный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина разгорелся так быстро, что застал западную разведку, а также официальных лиц США и Европы врасплох.

Как отмечает CNN со ссылкой на свои источники, в то время как в последние несколько месяцев напряженность между Пригожиным и Министерством обороны России неуклонно росла, американские и европейские разведчики не прогнозировали, что глава ЧВК "Вагнер" двинется штурмовать Ростовскую область со своими силами.

"Трудно сказать, сколько было разговоров, а сколько было правдой", — сказал один из источников. "Напряжение нарастало так долго, но на самом деле ничего не происходило".

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Представитель европейской разведки сообщил CNN, что "температура явно нарастала", но мало кто мог предсказать, что планировал Пригожин.

Чиновник сказал, что Запад будет наблюдать за ситуацией в течение следующих 24-48 часов, после чего нехватка поставок, вероятно, начнет сказываться на силах "Вагнера".

Относительно того, сколько времени потребовалось на подготовку восстания, мнения источников разнятся. Так, один из них сказал, что на организацию, по-видимому, ушло как минимум несколько дней; другой источник, однако, отметил, что Ростов находится очень близко к линии фронта в Украине, поэтому, возможно, это не требовало особых мер.

"Соединенные Штаты и западные официальные лица стараются не вмешиваться в события, разворачивающиеся в России, из-за того, что российский президент Владимир Путин может использовать в качестве оружия любую предполагаемую причастность Запада к эскалации кризиса", - отмечает издание.

Источники сообщают, что официальные лица администрации Байдена созвали экстренное совещание в пятницу вечером, чтобы оценить события. Кроме того, по словам представителя Белого дома, в субботу утром президент США Джо Байден был вновь проинформирован о событиях в России.

Бунт Пригожина и реакция мировой общественности

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу вечером обвинил Минобороны РФ в атаке на своих наемников и объявил о выдвижении на москву. К этому времени вагнеровцы полностью взяли под свой контроль Ростов, а также объявили, что контролируют Воронеж.

Пригожин далее двинулся на Москву, в столице и области объявили режим контртеррористической операции.

Ранее аналитики CNN заявляли, что вооруженный мятеж Пригожина стал "самой серьезной угрозой" для Путина за все 23 года власти.

Представители "дружественных" к России государств по-разному отнеслись к мятежу. в частности, президент Турции Эрдоган выразил полную поддержку Москве. в то же время в Казахстане и Иране заявили, что все происходящее - это внутренее дело России.

Также на фоне вооруженного мятежа Пригожина страны-соседи РФ усилили оборону границ, а Латвия полностью прекратила выдавать визы россиянам.

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