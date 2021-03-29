Стрельба произошла на прощании с погибшим 20-летним студентом.

В Мьянме военные открыли огонь на похоронах возле города Баго.

Читайте такжеВоенные в Мьянме застрелили 7-летнюю девочкуОб этом пишет Reuters.

Люди по всей стране собрались, чтобы оплакивать 114 человек, убитых накануне.

Стрельба произошла на прощании с погибшим 20-летним студентом. По словам очевидцев, сообщений о пострадавших не поступало.

"Пока мы пели революционную песню для него, силы безопасности прибыли и стреляли в нас", - сказала женщина, которая была на службе.

Протесты в Мьянме: что произошло

В Мьянме с 1 февраля, когда произошел государственный переворот, не утихают акции протеста.

Объясняя свои действия фальсификациями на последних выборах, военные сместили гражданское правительство во главе с лидером нации Аун Сан Су Чжи. Она, как и другие представители руководства республики, находится под арестом.

Силы безопасности жестко подавляют акции протеста, а в последнее время против демонстрантов начали применять огнестрельное оружие.

С 1962 года в течение нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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Автор: Людмила Жерновская