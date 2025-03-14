Сторонники войны могут не поддержать Путина, если он решит заключить мир с Украиной.

За три года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие россияне глубоко прониклись идеологическим нарративом российского диктатора Владимира Путина и националистов, согласно которому Москва ведет экзистенциальную войну с "коллективным Западом" во главе с США. В последнее время отношения России с Вашингтоном при администрации президента Дональда Трампа смягчаются, что вызывает недовольство даже среди ярых сторонников лидера Кремля, пишет The Washington Post.

Журналисты издания провели опрос среди "сообщества Z", в которые входят российские военкоры, ультранационалисты и сторонники войны против Киева, которые хотят полного порабощения Украины. Многие из них заявили, что не хотят, чтобы Россия согласилась на мирное урегулирование конфликта, если это не приведет к отстранению президента Украины Владимира Зеленского и смену власти в Киеве.

Отмечается, что Путину приходится следить за этой активной частью российского общества, которая усилилась в ходе войны против Украины. Журналисты напомнили, что в 2023 году это переросло в открытое восстание после недолгого мятежа экс-главы наемников из ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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В издании подчеркнули, что Кремль часто использовал "турбопатриотов" для продвижения пропаганды необходимости кровопролитной войны против Украины. Часть этих людей воюет против украинцев на фронте.

Обратной стороной "турбопатриотов" является то, что они также стали редким источником критики как Путина, так и принимаемых его правительством решений. Вероятнее всего, они не согласятся на 30-дневное перемирие с Украиной, если глава РФ пойдет на это.

Высокопоставленный кремлевский чиновник рассказал журналистам, что обязательно найдутся россияне, которые будут недовольны нормализацией двустороннего диалога России с США.

"Есть значительная часть общества, которая говорит, что боится и не будет удовлетворена гарантиями безопасности, если Украина просто продолжит существовать", - сказал он.

В "сообществе Z" все больше недовольны тем, что РФ налаживает отношения с США. Военные блогеры и националисты называют предлагаемое прекращение огня "попыткой украсть победу у России".

В издании напомнили, что писатель-националист Захар Прилепин не поддержал общий восторг россиян из-за ссоры Зеленского и Трампа во время их встречи в Овальном кабинете.

"Важно, насколько боеспособны вооруженные силы Украины, как обстоят дела с Русской православной церковью в Украине и чьи солдаты разгуливают по Киеву, Одессе, Харькову, Краматорску и Херсону, которые, согласно нашей конституции, являются частью России", - писал он.

Также недовольство растет и среди российских военных. Бывший боец ЧВК "Вагнер" заявил в разговоре с журналистами, что далеко не все солдаты понимают, с кем на самом деле им приходится воевать. По его словам, "Америка не хочет сильной России".

"Гайдук", командир российского разведывательного подразделения, воюющего в Часовом Яре, сказал в разговоре с журналистами, что он хочет, чтобы Россия победила Украину и "уничтожила Зеленского". Он подчеркнул, что россиянам придется принять решение Путина, если он согласится на перемирие с Украиной, но это будеть сделано "с разбитыми сердцами".

По словам "Гайдука", положительным аспектом войны является то, что "российское общество возвращается к тому, каким оно должно быть".

"Раньше Владимир Путин был слишком европейским, слишком западным. Теперь Путин возвращается домой, в лоно русской цивилизации", - объяснил он.

Бывший помощник Путина в разговоре с журналистами поделился, что жесткие националисты в армии и службах безопасности "видят врагов повсюду", но у них мало влияния в Кремле. Он считает, что эти люди не будут препятствовать действиям Путина по восстановлению дипломатических связей с США или переговорам о заключении мирного соглашения.

"Никто в Кремле не прислушивается к мнению этих слоев общества. Они используют их, когда это нужно для пропаганды, но на самом деле у них очень мало реального влияния", - заверил бывший помощник Путина.

30-дневное перемирие - важные новости

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, отменят ли военное положение в Украине на время 30-дневного перемирия. Также он заявил, что пока опасно проводить президентские выборы.

Кроме того, в Newsweek рассказали, как президент США Дональд Трамп может давить на РФ, чтобы добиться перемирия в Украине. По словам аналитиков, США должны усилить санкции против энергетического сектора России.

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