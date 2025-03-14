В отчетах утверждается, что Путин намерен сохранить власть над Киевом.

Секретные отчеты американской разведки ставят под сомнение готовность Владимира Путина прекратить войну против Украины, утверждая, что российский лидер не отошел от своей максималистской цели – захватить контроль над страной. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на людей, знакомых с этими отчетами, в одной из секретных оценок, датированной 6 марта, говорится, что Путин по-прежнему намерен удерживать власть над Киевом.

"Эти доклады не предназначены для оценки дипломатической работы президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине или перспектив предложения о 30-дневном прекращении огня. Но они подчеркивают, что перед Трампом и его командой по национальной безопасности стоит сложная задача, и поднимают вопрос о том, не ошибается ли Белый дом в понимании готовности Путина к миру", - пишет WP.

При этом, по мнению некоторых действующих и бывших чиновников США, даже если Путин согласится на временное перемирие, то воспользуется им для отдыха и переоснащения своих войск - и, скорее всего, нарушит условия сделки, устроив провокацию, в которой обвинит Украину.

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Другие чиновники рассказали, что в докладах содержатся более осторожные прогнозы о том, на какие условия мира может согласиться Путин. Однако они признали, что нет никаких признаков того, что Путин отступил от своего требования включить Украину в орбиту безопасности и экономики России.

"У него есть давнее желание восстановить "Россию-матушку", - сказал один из чиновников.

При этом, хотя неизвестно, был ли Трамп лично проинформирован о докладе разведки от 6 марта, один из источников отметил, что это тот тип анализа, которым традиционно делились с президентом.

По словам другого осведомленного человека, некоторые из оценок США относительно неуступчивости Путина, похоже, раздражают Трампа:

"Президент отчаянно хочет заключить сделку. А русские не проявляют никаких признаков ослабления. Они наращивают свои требования".

Тем временем сотрудник европейской разведки, ссылаясь на разведданные, собранные за последний месяц, заявил, что российские чиновники считают, что Трамп слаб, не имеет принципов и может быть открыт для манипуляций.

Он подчеркнул, что в случае достижения постоянного прекращения огня Москва, вероятно, вернется к "гибридным" или невоенным средствам подрыва Украины, как это было в 2014 году после вторжения в Крым и восточную Украину и далее до полномасштабного вторжения в 2022 году.

Это включает экономическое и дипломатическое принуждение, проникновение в украинскую элиту, деловые круги, службы безопасности и вооруженные силы, а также влияние через русскую церковь в Украине.

"Вторжение в 2022 году произошло потому, что гибридные инструменты не принесли результатов", - сказал чиновник.

Путин и перемирие - новости

Ранее Владимир Путин заявил, что не против соглашения о временном прекращения огни, но потребовал чтобы Украина остановила мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не получала от союзников вооружение.

Как пишет The Telegraph, Путин применил классическую российскую тактику затягивания переговоров, чтобы выжать максимум возможных уступок.

Financial Times также писал, что Москва не желает отказываться от своих максималистских требований в отношении Украины в рамках любого мирного соглашения.

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