По словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, Россия не хочет вести их добросовестно.

США пока не видят признаков того, что в ближайшем будущем возможны дипломатические переговоры между Киевом и Москвой в связи с тем, что Россия не хочет вести их добросовестно.

Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на брифинге.

"К сожалению, мы считаем, что пока урегулирование путем дипломатических переговоров не предвидится в скором будущем. Для этого понадобится время", - сказала Донфрид.

Она отметила, что на данном этапе США не видят добросовестного подхода со стороны РФ к переговорам. Дипломат напомнила слова американского президента Джо Байдена, который ранее назвал своей целью "помочь Украине занять наилучшую из возможных позиций за столом переговоров" с Россией.

"Я думаю, что эти переговоры, к сожалению, не произойдут в ближайшем будущем. И я говорю это потому, что нет никаких свидетельств, что Россия на сегодняшний день хочет вести добросовестные переговоры. К сожалению, я думаю, что до них еще далеко", - отметила Донфрид.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина и РФ, безусловно, сядут за стол переговоров, но не сегодня и не на условиях РФ. Он отметил, что Россия продвигает позицию необходимости проведения переговоров именно сейчас, потому что собрала все свои ресурсы на востоке Украины, где сейчас идут очень интенсивные боевые действия.

"Они имеют определенную иллюзию, что это тот момент, когда надо заставить Украину... через европейское сообщество и элиту, чтобы именно сегодня мы сели за стол переговоров, потому что они имеют иллюзию, что они на пике своей готовности", - сказал Подоляк.

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