Путин все еще пытается добиться своих целей в Украине.

Президент США Дональд Трамп говорил о том, что у него состоялся телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, а также то, что ему удалось добиться прогресса в вопросе урегулирования войны в Украине. Тем не менее в России настроены более скептически, пишет The Times.

Отмечается, что переговоры между внешнеполитическими ведомствами США и Россией уже подтвердили представители обеих стран. Тем не менее пока неизвестно, говорил ли Трамп с Путиным после своей инаугурации, или это произошло ранее.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что в Кремле ожидают, что интересы РФ будут учтены во время переговоров о завершении войны в Украине. По его словам, пока такие предложения от США не поступали.

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В издании напомнили, что в 2024 году Путин говорил о том, что мира не будет, если Украина не признает российское правление в четырех своих областях, а также переход Крыма под контроль РФ. Также он требовал, чтобы Киев отказался от амбиций по вступлению в НАТО, а Запад отменил санкции.

Прокремлевские деятели и аналитики рассказали журналистам, что главной целью Путина является не завоевание украинских территорий, а установление в Киеве дружественного Москве лидера. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о том, что Путин в начале полномасштабного вторжения хотел, чтобы новым лидером стал олигарх Виктор Медведчук, которого считают правой рукой Кремля в Украине.

В издании поделились, что дата проведения встречи Путина и Трампа еще не назначена, но Россия рассматривает Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты в качестве площадки для переговоров.

Глава комитета по международным делам российского парламента Леонид Слуцкий заявил во время разговора с журналистами, что подготовка к встрече лидеров РФ и США находится на "продвинутой стадии". Он отметил, что переговоры могут состояться до конца марта.

В издании напомнили, что Зеленский настаивал на том, что долгосрочный мир в Украине невозможен без надежных западных гарантий безопасности. По его словам, они позволят сдержать новое российское вторжение.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, поддержат и предоставят гарантии безопасности, я был бы готов к любому формату переговоров. Трампу нужно не просто закончить войну, ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов вернуться с войной против нас", - говорил он во время общения с журналистами.

Тем не менее в Москве выступили категорически против любой сделки, предусматривающей размещение в Украине миротворческих войск из стран НАТО. Это аргументировалось тем, что якобы западные войска могут спровоцировать "неконтролируемую эскалацию".

Переговоры Трампа и Путина - важные новости

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва уже ведет переговоры с США по линии внешнеполитических ведомств. Он отметил, что США пока якобы не изменили свою позицию по вопросу урегулирования войны в Украине.

Кроме того, Reuters писало, что президент США Дональд Трамп подтвердил разговор с главой РФ Владимиром Путиным и заявил о прогрессе в вопросе Украины. Он подчеркнули, что надо сосредотачиваться на действиях, а не разговорах.

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