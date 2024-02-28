Турция принципиально поддерживаем 10 пунктов мирного плана Зеленского, подчеркнул турецкий лидер.

Продолжается война в Украине против россиян, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов снова посадить за стол переговоров Украину и Россию в Стамбуле в вопросах функционирования Черноморского зернового коридора.

Об этом Эрдоган заявил во время обращения к участникам саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Тиране (Албания), сообщает турецкий англоязычный телеканал Anews. Лидер Турции подчеркнул, что его страна поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также прилагает все усилия для защиты прав и интересов крымских татар. Также Турция готова внести вклад в быстрое восстановление и отстройку Украины.

"Несмотря на вхождение в третий год войны и все наши усилия, нет достаточного прогресса на пути к установлению мира. Я сохраняю мое видение, что надо дать шанс дипломатии и диалогу для прекращения войны со справедливым и длительным миром. Крайне важно использовать все дипломатические каналы для достижения этой цели. По моему мнению, надо начать совместные усилия как минимум для определения общих параметров мира. В этой связи, мы принципиально поддерживаем 10 пунктов мирного плана украинского президента Владимира Зеленского", - подчеркнул Эрдоган.

Видео дня

Также турецкий президент напомнил, что его страна взяла на себя ведущую роль в усилиях по реализации второго пункта Формулы мира Зеленского под названием "Продовольственная безопасность".

Эрдоган подчеркнул, что для мирных инициатив важно объединить обе стороны. По его словам, Черноморская инициатива по поставкам зерна остается на повестке дня, но существует необходимость в правилах для обеспечения безопасности плавания коммерческих судов в Черном море.

"В этом контексте, мы продолжаем наши контакты с Организацией Объединенных Наций для установления новых правил, в том числе обязательств по безопасности в Черном море. Кроме того, мы готовы возобновить переговорный процесс, который ранее мы начали в Стамбуле, для построения мира", - сказал Эрдоган.

В центре внимания переговоры Украина - Россия: что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Турция на дипломатическом уровне поможет разблокировать порты Николаевщины для расширения зернового коридора. По словам Зеленского, Турция обсуждала с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем возможности свободного мореплавания и судоходства в Черном море.

В то же время Украина не ищет альтернативу зерновому коридору, который сейчас работает благодаря тому, что Силы обороны Украины продолжают наносить поражения Черноморскому флоту РФ и заставили российские корабли отплыть подальше от радиуса украинских средств поражения в море.

Вас также могут заинтересовать новости: