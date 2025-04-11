Его предложения вызвали возмущение среди республиканцев, которые считают, что администрация слишком резко повернулась к Москве.

Некоторые действия и заявления посланника президента США Стива Уиткоффа, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев. Об этом пишет Reuters.

В нарушение обычных процедур безопасности он пригласил Кирилла Дмитриева, российского спецпредставителя, находящегося под санкциями США после вторжения России, в свою личную резиденцию на ужин перед встречей в Белом доме.

Это вызвало тревогу в Белом доме и Государственном департаменте, по словам двух человек, знакомых с ситуацией. Американские чиновники избегают принимать у себя официальных лиц из России, которая обладает развитыми разведывательными возможностями. Поэтому ужин был перенесен и вместо этого состоялся в Белом доме.

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Отмечается, что его предложения вызвали возмущение среди других республиканцев, которые считают, что администрация слишком резко повернулась к Москве.

"Некоторые республиканцы на Капитолийском холме были настолько обеспокоены явной пророссийской позицией Уиткоффа, что некоторые из них впоследствии позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы выразить свое недовольство, по словам человека, знакомого с ходом звонков", - сказано в статье.

Издание утверждает, что некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что, пока Уиткофф следует стратегии Трампа, РФ пользуется его отсутствием опыта за столом переговоров.

"Уиткофф должен уйти, а Рубио должен занять его место", - говорится в письме от 26 марта Эрика Левина, крупного донора республиканцев. Письмо, отправленное группе, включающей доноров-республиканцев, было написано после его интервью Такеру Карлсону и выступления на Fox News, и критиковало Уиткоффа за восхваление Путина.

Отмечается, что у Уиткоффа много защитников в администрации, которые говорят, что его несправедливо оклеветали должностные лица по внешней политике, придерживающиеся воинственных взглядов в Республиканской партии, которая все больше отказывается от иностранного вмешательства. По словам нескольких людей, знакомых с их отношениями, Уиткофф и Трамп по-прежнему поддерживают крепкие личные отношения.

Заявления Уиткоффа

Уиткофф впервые публично выдвинул идею передачи России четырех украинских областей - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской - в интервью Карлсону 21 марта.

"Они русскоязычные. Были референдумы, на которых подавляющее большинство людей указало, что они хотят находиться под властью России", - сказал он о восточных территориях.

Его заявления шокировали многих должностных лиц национальной безопасности США - риторика спецпредставителя отражала риторику российских чиновников. Западные правительства назвали поспешно организованные референдумы фиктивными и пообещали не признавать их результаты.

После встречи с представителем Путина Дмитриевым в Вашингтоне на прошлой неделе Уиткофф сказал Трампу, что самым быстрым путем к мирному соглашению по Украине является признание российского статуса над четырьмя "спорными территориями" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

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