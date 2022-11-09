Похоже, что Москва смирилась с потерей Херсона.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу с Киевом "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент", информирует "РБК".

"Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент", - сказала Захарова.

Интересно, что одиозная дипломатка сделала данное заявление после начала контрнаступления ВСУ на Херсонщине, а также после сообщений СМИ о вероятной гибели гауляйтера Кирилла Стремоусова.

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Переговоры с Россией

Советник Байдена Джейк Салливан в начале ноября приезжал в Киев с целью подтолкнуть украинские власти к переговорам с россиянами. Однако политолог считает, что Зеленский и Ермак отклонили такие предложения.

Западная пресса писала о якобы желании Белого дома вынудить Киев к переговорам. В то же время Байден заявил, что Украина - самостоятельный субъект и ни одно решение нельзя принимать без согласия Киева.

Также была информация, что переговоры Украины и России могут возобновиться после освобождения Херсона. При чем в таком случае Украина будет разговаривать с позиции силы. Михаил Подоляк дал комментарий насчет таких слухов. "После ухода армии РФ с территории Украины можно начать переговорный процесс", - сказал представитель ОПУ.

Добавим, что Украина на законодательном уровне отказалась идти на переговоры с Путиным.