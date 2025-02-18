Белый дом уверяет, что хочет услышать все стороны.

В Вашингтоне назвали переговоры с российской стороной о войне в Украине "монументальным шагом к миру".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация, включая президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, также вела прямую переписку с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По ее словам, вчера Трамп разговаривал с европейскими союзниками, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А уже на следующей неделе в Вашингтон прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер:

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"Таким образом, мы обеспечиваем, чтобы все стороны были услышаны. Но вы должны говорить с обеими сторонами конфликта, чтобы действительно вести переговоры и решать проблему. И это значительный первый шаг к миру".

Переговоры в Эр-Рияде

Как сообщал УНИАН, сегодня в столице Саудовской Аравии состоялись первые официальные переговоры между представителями США и России. Делегации возглавили государственный секретарь Штатов Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

После четырех с половиной часов переговоров в Эр-Рияде Госдеп заявил, что Вашингтон и Москва создадут спецгруппы для поиска путей прекращения войны и создания нового дипломатического канала, который "заложит основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, и исторических, экономических и инвестиционных возможностей".

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц сказал, что Белый дом хочет добиться окончательного прекращения войны. По его словам, основными темами в этих дискуссиях будут контроль над территориями и гарантии безопасности.

В то же время российская сторона выступила категорически против размещения в Украине иностранных войск. Напомним, Киев хочет, чтобы миротворцы стали частью гарантий ее безопасности и предостережением от нового нападения.

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