Они уверяют, что Украина может положиться на Европу.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пообещали, что их страны продолжат оказывать Украине военную помощь.

Как передает немецкий телеканал n-tv, заявление прозвучало после телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с кремлевским правителем Путиным, во время которого тот требовал прекращения поставок Украине западных вооружений и разведывательной информации.

После встречи с Макроном в Берлине Шольц сказал, что американская поддержка Украины была и остается важной, поэтому Вашингтон должен ее продолжать:

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"Мы оба согласны: Украина может полагаться на нас, Украина может полагаться на Европу, и мы их не подведем".

Разговор Путина и Трампа

Как сообщал УНИАН, телефонный разговор между президентом США и кремлевским правителем состоялся 18 марта. Трамп охарактеризовал его как "очень хороший и продуктивний", подчеркнув общее желание обеих сторон положить конец конфликту.

Американский лидер предложил Москве полное 30-дневное прекращение огня, однако Путин отказался от этого предложения. Вместо этого он согласился на временное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Также Путин заявил, что ключевым условием для начала мирного урегулирования является прекращение поставок Украине западных вооружений и разведывательной информации.

Стоит отметить, что прямо сейчас страна находится под дроновой атакой Российской Федерации. Известно о попадании в больницу в Сумах и ударах по городам Донецкой области.

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