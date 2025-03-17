Таким образом в этом году Украина получит от Германии 7 млрд евро.

Германия приняла "историческое" решение об увеличении помощи для Украины в 2025 году на 3 млрд евро. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Важно также, что в дополнение к инвестициям в безопасность и инфраструктуру, предусмотренных основным законом, мы наконец выделяем еще €3 млрд на поддержку Украины в 2025 году. Это означает, что Германия продолжит предоставлять Украине семь €7 млрд, как и в прошлом году", - сказала она.

Она отметила, что во вторник, 18 марта, в конституцию Германии будет внесена поправка, которая позволит существенно увеличить долг для финансирования обороны и "обеспечит большую поддержку Украине".

Видео дня

"Это мощный сигнал о том, что Германия серьезно относится к собственной безопасности, безопасности Украины и безопасности Европы... Наш вклад в европейский мир, который мы обнародуем в историческом решении завтра в немецком Бундестаге - это то, чего никогда раньше не делали в таком масштабе", - подчеркнула Бербок.

Напомним, еще до парламентских выборов в Германии обсуждали возможность выделения 3 миллиардов евро для Украины. Однако тогда канцлер Олаф Шольц снял этот вопрос с повестки дня.

Помощь для Украины - что известно

Ранее лидеры Евросоюза заявили, что в этом году ЕС предоставит Украине помощь объемом 30,6 миллиарда евро. Отмечается, что выплаты в рамках Ukraine Facility достигнут 12,5 миллиарда евро, а выплаты в рамках инициативы стран "Большой семерки" ERA, полученные от замороженных российских активов, составят 18,1 миллиарда евро.

7 марта стало известно, что несколько государств-членов Европейского Союза обязались предоставить Украине дополнительные 15 миллиардов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: