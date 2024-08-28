Дуров шесть лет назад встречался с президентом Франции за ланчем.

За шесть лет до ареста Павла Дурова во Франции, в 2018 году, президент страны Эммануэль Макрон встречался с ним за ланчем и предлагал перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

"На обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось, Макрон предложил Дурову перевести Telegram в Париж... Дуров тогда отказался", - пишет WSJ.

Кроме того, по словам одного из собеседников издания, французский лидер даже обсуждал возможность предоставления ему французского гражданства.

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Ранее Дуров уже привлекал внимание французских властей. Так, по данным источников WSJ, в 2017 году французские шпионы нацелились на Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами, взломав его iPhone. Шпионская операция, о которой ранее также не сообщалось, получила кодовое название "Пурпурная музыка". Французские спецслужбы были крайне обеспокоены тем, что "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования терактов.

Как отмечает издание, арест Дурова отражает растущую обеспокоенность, особенно в Европе, угрозой, которую представляют для общества крупные цифровые компании. Власти опасаются, что Telegram, X, TikTok и другие платформы распространяют дезинформацию, разжигают антисемитизм и расизм и допускают незаконную торговлю на своих платформах. Французский закон, подписанный в этом году, обязывает онлайн-платформы сотрудничать с властями в искоренении такого контента.

Также, по словам близкого к Дурову источника, компания в течение многих лет игнорировала повестки и судебные предписания, направляемые правоохранительными органами, которые накапливались на редко проверяемом адресе электронной почты компании.

"Хотя нет никаких указаний на то, что те ранние беседы с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли роль в его задержании, эти подробности проливают новый свет на отношения Дурова с Францией и ОАЭ", - пишет WSJ.

Позиция Дурова на международной арене

Дуров покинул Россию в 2014 году, заявив, что столкнулся с давлением со стороны Кремля с требованием раскрытия персональных данных российским властям.

Он перемещался между Ближним Востоком, Европой и Америкой, попутно накапливая паспорта. Помимо Франции и ОАЭ, у Дурова есть гражданство Сент-Китс и Невис, островного государства в Карибском бассейне, которое предлагает его тем, кто может заплатить. В конечном итоге он основал Telegram в ОАЭ.

Франция и ОАЭ предоставили Дурову гражданство в 2021 году, и в том же году страны Персидского залива инвестировали в его платформу более 75 миллионов долларов.

Французский паспорт позволил ему свободно перемещаться по Европе. В интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, Дуров рассказал, что несколько раз ездил в США, добавив, что в аэропорту и других местах его всегда встречают агенты Федерального бюро расследований, которые пытаются добиться от него сотрудничества.

"Насколько я понимаю, они хотели наладить отношения, чтобы в некотором смысле лучше контролировать Telegram", - сказал Дуров.

Задержание Дурова - что известно

Напомним, гендиректора и основателя Telegram задержали во Франции еще 24 августа. Ему вменяют многочисленные обвинения в нарушениях работы мессенджера, среди которых терроризм, мошенничество и торговля наркотиками. При этом, по данным фрнацузских СМИ, Дуров после задержания сказал французским правоохранителям, что у него была запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. однако Елисейский дворец официально опроверг это в комментарии журналистам.

Президент Франциии Эммануэль Макрон уже прокомментировал задержание Дурова. По его словам, речь не идет о политическом деле, а судебная система страны является полностью независимой.

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