У президента опровергают эту информацию.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров после задержания сказал французским правоохранителям, что у него была запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает французская еженедельная сатирическая газета Le Canard enchaîné. "Павел Дуров, руководитель Telegram, сказал полицейским, которые задержали его при выходе из самолета, что он должен был поужинать с Макроном", - говорится в сообщении.

Елисейский дворец официально опроверг это в комментарии журналистам. У президента Франции сказали, что в тот вечер он был в Ле Туке.

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Задержание Дурова

Напомним, гендиректора и основателя Telegram задержали во Франции еще 24 августа. Ему вменяют многочисленные обвинения в нарушениях работы мессенджера, среди которых терроризм, мошенничество и торговля наркотиками.

Команда Telegram уверяет, что они придерживаются законов Европейского союза, а самому основателю мессенджера нечего скрывать.

Президент Франциии Эммануэль Макрон уже прокомментировал задержание Дурова. По его словам, речь не идет о политическом деле, а судебная система страны является полностью независимой.

По данным СМИ, бизнесмена оставили под стражей до 28 августа. После этого правоохранители либо отпустят его, либо предъявят ему обвинения.

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