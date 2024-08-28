Дуров встречался с Путиным в Азербайджане, - экс-разведчик РФ

Эту встречу в Кремле настойчиво отрицают, поэтому возникают мысли, что она состоялась.

Основатель Telegram Павел Дуров был в Азербайджане и встречался там с диктатором Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал экс-офицер КГБ и разведки России Сергей Жирнов в комментарии Новости.LIVE. Он отметил, что на такие выводы его подтолкнул пресс-секретарь Путина Дмитрия Песклв, который упорно отрицает, что такая встреча была.

"Песков, усатый Путин, вышел из отпуска... Песков, кстати, не выходил из отпуска по поводу вторжения украинских регулярных войск в Курск, продолжая загорать на песочке где-то в Арабских Эмиратах или Турции. А тут он вышел и сказал, что Павел Дуров не встречался с Путиным в Азербайджане, ему такого не предлагали", - отметил экс-разведчик РФ. Видео дня

Жирнов выразил сомнение в правдивости заявлений Пескова. Он убежден, что подобные утверждения часто скрывают реальные события, и считает, что предложения такого уровня не отклоняются так легко.

"Когда Песков говорит "нет", это означает "да", - сказал он.

Задержание Дурова

Напомним, гендиректора и основателя Telegram задержали во Франции еще 24 августа. Ему вменяют многочисленные обвинения в нарушениях работы мессенджера, среди которых терроризм, мошенничество и торговля наркотиками.

Команда Telegram уверяет, что они придерживаются законов Европейского союза, а самому основателю мессенджера нечего скрывать.

Президент Франциии Эммануэль Макрон уже прокомментировал задержание Дурова. По его словам, речь не идет о политическом деле, а судебная система страны является полностью независимой.

По данным СМИ, бизнесмена оставили под стражей до 28 августа. После этого правоохранители либо отпустят его, либо предъявят ему обвинения.

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