Решение об аресте основателя Telegram не является политическим, подчеркнул лидер Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что после ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о его стране распространяется ложная информация.

Лидер французов в своем аккаунте X написал, что "Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству, и будет оставаться таковой".

"В правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы осуществляются в рамках, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав. Обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью", - подчеркнул глава страны.

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Макрон добавил, что арест Дурова во Франции "произошел в рамках продолжающегося судебного расследования". "Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи", - добавил лидер государства.