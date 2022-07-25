Патрушев - человек, который в своей циничности и жестокости переплюнет нынешнего главу России.

Николай Патрушев - секретарь Совбеза РФ, бывший глава ФСБ и человек, который построил режим силовиков в стране. Он - серый кардинал, который отвечает за все подковерные схемы Кремля и оправдывает преступления высшими государственными целями, отвечает за ликвидацию неугодных режиму.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, Патрушев - человек, который в своей циничности и жестокости переплюнет нынешнего главу России. Не зря же его фамилия стоит в списке возможных преемников Путина.

Журналисты напоминают о начале карьеры ФСБшика Патрушева - он стал начальником контрразведки ФСБ в Карелии. Затем его перевели в Москву на пост главы службы собственной безопасности ФСБ, то есть поставили следить за своими же. Путин тогда стал главой ФСБ и метил выше. Патрушев его знал еще со времен работы в ленинградском управлении КГБ, оба начинали стукачами.

За кровавые заслуги перед отечеством (теракты в Рязани) Путин вручил Патрушеву звание Героя России.

Журналисты напомнили, что Алексей Навальный нашел у жены Патрушева два участка земли и дом стоимостью в миллиард рублей, если сам Николай официально заработал за шесть лет 98 миллионов.

Интересно, что вся семья Патрушева занимает высокие посты: Дмитрий Патрушев - министр сельского хозяйства России, он тоже закончил академию ФСБ, в 30 лет уже был старшим вице-президентом ВТБ банка. Потом Дмитрий руководил "Россельхозбанком".

Младший сын Андрей Патрушев в начале своего пути три года проработал заместителем начальника 9 управления отдела ФСБ, курирующего промышленность. А потом начал строить карьеру в нефтянке. Два года он был советником председателя совета директоров "Роснефть" Игоря Сечина, а потом был заместителем директора по развитию шельфовых проектов "Газпромнефти". Позже он возглавил центр "Арктические инициативы", которые получают госфинансирование.

Один племянник экс-главы ФСБ занимался экспортом древесины из Карелии в Финляндию, другого племянника пристроили в ракетостроение. А брат Патрушева в 2012 году был назначен президентом ООО "Норд".

С подачи Патрушева родились теории про биолаборатории в Украине; про империю лжи, созданную Западом, чтобы уничтожить Россию; про циничную кампанию по дискредитации страны и даже о том, что Запад придумывает нападение России на Украину.

Ходят слухи о том, что именно Патрушев может стать следующим президентом России в случае смерти Путина, а британское издание Daily Mail сообщило о том, что недавно патрушев пережил покушение - он якобы был отравлен синтетическим ядом.

Напомним, в последнее время в СМИ циркулируют слухи об ухудшении здоровья президента страны-агрессора Владимира Путина. В связи с чем возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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