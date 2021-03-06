Это стало первой встречей Папы Римского с таким высокопоставленным шиитским священнослужителем.

Папа Франциск в субботу провел историческую встречу с высшим шиитским священнослужителем Ирака Али ас-Систани, призвав к сосуществованию в стране, охваченной насилием.

Читайте такжеПапа Римский предсказал новый всемирный потопОб этом сообщает Reuters.

"Встреча прошла в священном городе Наджаф во время рискованного турне Франциска по Ираку и была первой встречей Папы с таким высокопоставленным шиитским священнослужителем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи, которая длилась около 45 минут, Папа призвал религиозные общины к сотрудничеству.

"(Папа) подчеркнул важность сотрудничества и дружбы между религиозными общинами, чтобы, культивируя взаимное уважение и диалог, мы могли сделать свой вклад на благо Ирака и региона", - отмечает издание.

В то же время Систани после встречи заявил, что "религиозное и духовное руководство должно сыграть большую роль, чтобы положить конец трагедии... и призвать стороны, особенно великие державы, сделать так, чтобы мудрость и разум взяли верх и стереть язык войны".

По его словам, великие державы не должны "защищать свои интересы за счет права людей жить в условиях свободы и достоинства". Систани добавил, что христиане должны жить, как и все иракцы, в мире и сосуществовании.

Встреча 84-летнего понтифика и 90-летнего шиитского священнослужителя прошла в скромном доме Систани, который он арендовал на протяжении десятилетий.

Что этому предшествовало

Вчера, 5 марта, Папа Римский Франциск прибыл в Ирак с первым в истории папским визитом в эту страну, который также является первой международной поездкой понтифика с начала пандемии коронавирус.

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Автор: УНИАН