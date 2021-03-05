Папа Франциск прибыл в Багдад для турне по Ираку.
Об этом сообщает REUTERS.
Читайте такжеПапа Римский предсказал новый всемирный потоп
Самолет Alitalia, на борту которого находился Папа, его свита, сотрудники службы безопасности и около 75 журналистов, приземлился в международном аэропорту Багдада чуть раньше запланированного срока.
"Я рад, что снова совершаю поездки", - сказал Папа Римский, имея в виду пандемию коронавируса, которая помешала ему путешествовать. Поездка в Ирак - его первая поездка за пределы Италии с ноября 2019 года.
В рамках своего турне Папа Римский посетит четыре иракских города.
"Это знаковое поездка, и это долг перед страной, которая испытывала мученичество в течение многих лет", - прокомментировал Папа Франциск.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Папа Римский выступил с молитвой, призвав к миру в 2021 году
- Личный врач Папы Римского умер от осложнений, вызванных COVID-19
- Папа Римский расширил права женщин в церкви
- Впервые в истории на должность в Синод епископов Папа Римский назначил женщину
- В Ватикане пригрозили увольнять сотрудников за отказ от вакцинации против коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram