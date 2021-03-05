Папа Римский совершил своей первый визит со времен начала пандемии коронавируса.

Папа Франциск прибыл в Багдад для турне по Ираку.

Об этом сообщает REUTERS.

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Самолет Alitalia, на борту которого находился Папа, его свита, сотрудники службы безопасности и около 75 журналистов, приземлился в международном аэропорту Багдада чуть раньше запланированного срока.

"Я рад, что снова совершаю поездки", - сказал Папа Римский, имея в виду пандемию коронавируса, которая помешала ему путешествовать. Поездка в Ирак - его первая поездка за пределы Италии с ноября 2019 года.

В рамках своего турне Папа Римский посетит четыре иракских города.

"Это знаковое поездка, и это долг перед страной, которая испытывала мученичество в течение многих лет", - прокомментировал Папа Франциск.

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Перевод: Екатерина Лиманская