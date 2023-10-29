Также понтифик призвал к немедленному освобождению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября.

Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС и вновь обратился с призывом освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа.

"Давайте не будем отказываться от возможности сложить оружие Прекратите огонь. Братья и сестры, остановитесь! Война – это всегда поражение", – заявил он, выступая с еженедельным обращением, Reuters.

Говоря о "тяжелой ситуации" на Ближнем Востоке, он отметил, что "в Газе, в частности, должна быть возможность гарантировать предоставление гуманитарной помощи.

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Франциск также призвал к немедленному освобождению заложников, захваченных боевиками ХАМАС еще 7 октября.

Выступление Папы Римского прозвучало на фоне расширения наземных операций израильских войск против ХАМАС в секторе Газа.

Нападение Хамас на Израиль

7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. Нападение сопровождалось массированной ракетной атакой на израильскую территорию. С тех пор обострение в арабо-израильском конфликте продолжает нарастать. Несколько дней назад ЦАХАЛ расширил спецоперацию на территории сектора Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к нации и объявил о начале "второй войны за независимость" его страны.

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