Папа Римский Франциск присвоил 21 прелату высокий ранг кардинала. Таким образом он значительно повысил процент избранных им избирателей, которые будут иметь право голосовать за его преемника. Его будут избирать в случае его смерти или отставки Франциска, пишет Reuters.
Новые кардиналы родом из США, Франции, Италии, Аргентины, Швейцарии, Южной Африки, Испании, Колумбии, Южного Судана, Гонконга, Польши, Малайзии, Танзании, Венесуэлы и Португалии.
Южный Судан получил своего первого кардинала, а Малайзия — второго в своей истории. Восемнадцать из 21 объявленных кардиналов моложе 80 лет и, таким образом, согласно церковным правилам, имеют право участвовать в тайном конклаве для избрания следующего папы. Сейчас есть 137 кардиналов-избирателей, примерно 73% из них избраны Франциском.
Папа Римский Франциск - что известно о его возможной отставке
86-летний Хорхе Марио Бергольо был избран папой на конклаве 2013 года после того, как его предшественник Бенедикт XVI отрекся от Святого престола из-за плохого состояния здоровья.
В 2022 году Франциск растянул связки правого колена и из-за лечения пропустил запланированную поездку в Африку. После этого он начал пользоваться креслом-коляской, ходунками и тростью, чтобы передвигаться. В июне текущего года Франциск был госпитализирован, ему сделали операцию. Это уже третья госпитализация после его избрания папой в 2013 году.
В июле 2022 года Папа Римский заговорил об уходе с должности из-за состояния здоровья.