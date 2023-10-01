В прошлом году Папа Римский заговорил об уходе с должности из-за состояния здоровья.

Папа Римский Франциск присвоил 21 прелату высокий ранг кардинала. Таким образом он значительно повысил процент избранных им избирателей, которые будут иметь право голосовать за его преемника. Его будут избирать в случае его смерти или отставки Франциска, пишет Reuters.

Новые кардиналы родом из США, Франции, Италии, Аргентины, Швейцарии, Южной Африки, Испании, Колумбии, Южного Судана, Гонконга, Польши, Малайзии, Танзании, Венесуэлы и Португалии.

Южный Судан получил своего первого кардинала, а Малайзия — второго в своей истории. Восемнадцать из 21 объявленных кардиналов моложе 80 лет и, таким образом, согласно церковным правилам, имеют право участвовать в тайном конклаве для избрания следующего папы. Сейчас есть 137 кардиналов-избирателей, примерно 73% из них избраны Франциском.

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86-летний Хорхе Марио Бергольо был избран папой на конклаве 2013 года после того, как его предшественник Бенедикт XVI отрекся от Святого престола из-за плохого состояния здоровья.

В 2022 году Франциск растянул связки правого колена и из-за лечения пропустил запланированную поездку в Африку. После этого он начал пользоваться креслом-коляской, ходунками и тростью, чтобы передвигаться. В июне текущего года Франциск был госпитализирован, ему сделали операцию. Это уже третья госпитализация после его избрания папой в 2013 году.

В июле 2022 года Папа Римский заговорил об уходе с должности из-за состояния здоровья.

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