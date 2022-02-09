Папа Римский призвал молиться об успехе переговоров в "нормандском формате".

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине была бы "безумием" и выразил надежду, что напряженность в отношениях этой страны с Россией может быть преодолена путем многостороннего диалога.

Выступая на общей аудиенции, Франциск поблагодарил тех, кто принял участие в предложенном им международном дне молитвы за мир в Украине 26 января, сообщает Голос Америки.

"Давайте продолжим молить Бога о мире, чтобы напряженность и угрозы войны были преодолены путем серьезного диалога, и чтобы переговоры в "нормандском формате" способствовали достижению этой цели", – сказал он.

Участниками "нормандского формата" являются Россия, Украина, Германия и Франция.

"И давайте не будем забывать: война – это безумие", – добавил понтифик.

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Как сообщал УНИАН, переговоры советников лидеров "нормандского формата" пройдут 10 февраля в Берлине.

26 января Папа Римский Франциск с паломниками помолились за мир в Украине. Перед молитвой он призвал часто ее повторять в течение дня.

"А теперь, говоря "Отче наш", приглашаю вас помолиться за мир в Украине и делать это часто на протяжении этого дня: настойчиво просим у Господа, чтобы эта земля могла увидеть расцвет братства и преодолеть раны, страхи и разделения", - сказал тогда понтифик.