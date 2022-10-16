Мир на пороге Третьей мировой, считает Папа.

Папа римский Франциск назвал обладание ядерным оружием аморальным и призвал его уничтожить.

Об этом пишет La Stampa.

Человечество, по словам Папы, не может игнорировать "дамоклов меч", нависший над ним "в форме оружия массового уничтожения типа ядерного".

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"Сталкиваясь с таким сценарием, мы спрашиваем себя: кому принадлежит оружие? Какие существуют средства контроля? Как можно обуздать логику, основанную на накоплении ядерных боеголовок для сдерживания?" - поинтересовался Франциск.

Он процитировал слова святого Павла VI, который осудил применение ядерного оружия.

"Оружие, которое дала вам современная наука, еще приведет к жертвам и разрушению, питает плохие чувства, порождает кошмары, недоверие и грустные намерения, требует огромных затрат, останавливает проекты солидарности и полезного труда, искажает психологию людей", - говорится в заявлении Франциска.

Папа Римский об Украине

Папа Франциск в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину осудил любую агрессию. После новых эскалаций глава Католической церкви постоянно выступает с заявлениями, в которых призывает стороны к разоружению.

Вместе с тем понтифик неоднократно попадал и в скандалы. Например, Ватикан организовал крестный ход украинки и россиянки, что возмутило Украину.

Более того, Франциск называл погибшую в Подмосковье кремлевскую пропагандистку Дугину, которая выступала за массовые убийства украинцев, "невинной жертвой" (очевидно, имея в виду "жертвой" конфликта").

Также Папа отклонял любые предложения Киева совершить символический визит в Украину.

Ядерные угрозы Путина

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он не только объявил о частичной мобилизации в России, но и пригрозил всему миру ядерным оружием.

В свою оечредь представитель Европейской комиссии по внешней политике Питер Стано заявил, что российский президент играет в очень "опасную ядерную авантюру". Он использует ядерное оружие, как элемент своего террора. Такая риторика неприемлема для Европейского Союза.

При этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что угроза Путина применить ядерное оружие была "опасной и безрассудной риторикой".

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