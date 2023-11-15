Теперь законопроект должен одобрить Сенат.

Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила законопроект о финансировании правительства, чтобы избежать шатдауна.

Как сообщает CNN, предложение нового спикера Майка Джонсона одобрили на двухпартийной основе: 336 голосов (из них 209 - демократы) против 95 (93 республиканца и двое демократов). Законопроект не предусматривает дополнительной помощи для Украины или Израиля.

"Двухэтапный план продлевает финансирование до 19 января для приоритетных областей, включая военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и министерство энергетики. Остальное правительство - все, что не охвачено первым шагом - будет финансироваться до 2 февраля", - говорится в сообщении.

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Государственное финансирование заканчивается 17 ноября, к этому времени новый законопроект должен одобрить Сенат.

Представитель Белого дома сказал журналистам, что президент Джо Байден готов подписать законопроект о финансировании правительства, если его примет Сенат. "Если он пройдет Сенат, президент подпишет эту постоянную резолюцию, которая поддерживает текущий уровень финансирования и не содержит вредных политических поправок", - сказал чиновник.

Возможность "шатдауна": что известно

Как известно, если до 17 ноября не будет одобрен бюджет, Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с частичным прекращением работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования.

По данным Reuters, в результате этого около 4 миллионов работников федеральных органов власти, государственных учреждений и ученых вынуждены будут уйти в отпуска за собственный счет.

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