Один из сенаторов отметил, что вместе с несколькими коллегами во время группового звонка обсудили инициативу, которая набирает "значительный импульс".

Сенаторы от Республиканской партии заявили, что говорили с бывшим президентом Дональдом Трампом о его предложении оказать помощь Украине в виде займа с определенными условиями. Разговор состоялся 12 февраля, непосредственно перед тем как Сенат одобрил законопроект с помощью Украины, пишет The Hill.

"У нас была группа, и мы любезно обсуждали, чтобы понять, что он думает, и серьезно ли он к этому относился, потому что если да, то давайте выясним, как на самом деле это сделать. И это был действительно замечательный разговор", – заявил сенатор Маркуэйн Маллин.

Сенатор Кевин Крамер сказал, что он также разговаривал с Трампом вместе с несколькими участниками во время группового разговора об этой идее, которая набирает "значительный импульс".

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Однако эта идея уже встретила неприятие среди некоторых других сенаторов, в частности, Криса Мерфи. Идея также натолкнулась на сопротивление на конференции Республиканской партии в Сенате.

"В случае с Украиной, например, они бы не смогли это заплатить, если бы их экономика была разрушена. Это фиговый лист", – сказал Ромни.

По словам журналистов, утвержденный Сенатом законопроект предусматривает, что около 26 миллиардов долларов США пойдут на пополнение запасов американского оружия и боеприпасов, предоставленных Украине, Израилю и Тайваню.

Перипетии в США вокруг помощи Украине

Ранее УНИАН писал, что бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал финансовую помощь Соединенных Штатов для Украины, Израиля и Тайваня. Он считает, что деньги нужно даваться в долг. Сенатор США Линдси Грэм, который раньше всегда имел проукраинскую позицию, поддержал такую идею.

Несмотря на такие заявления, Сенат США 13 февраля окончательно поддержал законопроект, который предусматривает в 2024 году более 60 миллиардов долларов помощи Украине. Теперь его должна принять Палата представителей, но там могут возникнуть трудности.

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