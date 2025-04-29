Беспилотник, как сообщается, пытался нарушить линию разграничения.

Пакистан заявил о сбитии "индийского дрона", пытавшегося нарушить воздушное пространство страны вдоль линии контроля — фактической границы, разделяющей спорную территорию Кашмира между двумя ядерными державами.

По словам трёх представителей сил безопасности Пакистана, дрон углубился на сотни метров в контролируемую Пакистаном часть Кашмира, передает Newsweek.

На фоне эскалации конфликта также участились перестрелки между индийскими и пакистанскими военными вдоль линии контроля. Последние столкновения произошли вскоре после заявления министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа о том, что в стране опасаются "неизбежной" атаки со стороны Индии и рассматривают возможность применения ядерного оружия в случае "прямой угрозы нашему существованию".

Видео дня

Что еще нужно знать о ситуации между Индией и Пакистаном

Ранее УНИАН сообщал, что Пакистан показал истребители с ракетами "воздух-воздух" большой дальности, чтобы "напугать Индию". Речь идет о JF-17 с китайскими ракетами PL-15 и PL-10.

Кроме того, в Пакистане заявили, что военное вторжение Индии неизбежно.

"Мы усилили наши силы, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации нужно принять некоторые стратегические решения, потому эти решения были приняты", - сказал министр обороны Пакистана.

Вас также могут заинтересовать новости: