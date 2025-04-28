В Пакистане заявили, что военное вторжение Индии неизбежно

Асиф считает, что после открытия огня по туристам в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, Индия собирается вторгнуться в Пакистан.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что Индия готовит военное вторжение в его страну. Об этом он сказал в комментарии для Reuters.

Асиф считает, что после открытия огня по туристам в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, вторжение Индии является неизбежным.

"Мы усилили наши силы, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации нужно принять некоторые стратегические решения, потому эти решения были приняты", - сказал министр обороны Пакистана.

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По словам Асифа, риторика Индии усиливается. Он подчеркнул, что пакистанские военные проинформировали правительство о возможности нападения со стороны Индии.

В агентстве напомнили, что Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в регионе Кашмир, на который претендуют обе страны. Из-за этой территории между странами уже возникали военные конфликты.

Индия и Пакистан - последние новости

Ранее агентство ANI со ссылкой на источники писало, что министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал глав штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана. Отмечается, что причинами являются террористическая атака в спорном регионе Кашмир и последовавшая за ней водная блокада.

Кроме того, News18 сообщало, что с пакистанской стороны вдоль "Линии контроля" открыли огонь сразу с нескольких позиций. Помимо этого было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в секторе Наугам в районе Хандвара округа Купвара.

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