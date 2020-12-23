Дело об отравлении российского оппозиционера еще больше испортит отношения между Москвой и западными столицами.

Видео, на котором российский агент признается в покушении на жизнь Алексея Навального, стало мировой сенсацией. На следующий день Москва вызвала послов Германии, Швеции и Франции, а еще ввела санкции против ЕС. И это четкий сигнал.

Об этом пишет Die Zeit, добавляя, что это был, наверное, самый зрелищный поступок российского оппозиционера. В понедельник он выложил на YouTube видео, которое за один день набрало 13 миллионов просмотров. На записи можно услышать, как он ведет телефонный разговор с якобы агентом ФСБ. И тот признал, что в августе пытался отравить Навального веществом "новичок". Сам критик Кремля, который лечится в Германии, выдавал себя за помощника высокопоставленного чиновника российской спецслужбы.

Читайте такжеThe Guardian: В России продаются данные каждого, и это проблема для КремляDie Zeit замечает, что если все, что наговорил агент ФСБ, правда, это будет новым унижением для спецслужб Владимира Путина. На прошлой неделе организация Bellingcat опубликовала расследование, в котором были раскрыты детали попытки убийства Навального в Сибири. При этом, были названы имена агентов, которые это сделали. А никто иной, как Путин лично обвинял ранее оппозиционера в том, что он якобы сам себя отравил.

Однако, Навальный - не внутренняя проблема для Кремля. С помощью репрессий и фальсификаций выборов Путин твердо держит контроль над политической жизнью в России в своих руках. По крайней мере, пока. Российский президент может себе позволить даже откровенно признать, что спецслужбы следят за Навальным. Именно это он сделал во время недавней пресс-конференции. В то же время, Путин преуменьшил значение этого факта: "Если бы его хотели убить, то сделали бы это".

Но дело Навального теперь приобрело значительно больший масштаб. С точки зрения российского государства, в России не должно и не может быть ни одного независимого политика, который ставит под сомнение власть Путина. В глазах Кремля Навальный - это не более чем инструмент внешних сил, которые пытаются вмешиваться во внутренние дела России и "дестабилизировать" ее. И поскольку Навальный ведет свою деятельность сейчас из Германии, это отражается на отношениях между Москвой и столицами Запада, особенно с Берлином.

Не удивительно, что Кремль отреагировал в соответствующей манере на телефонные звонки Навального агенту ФСБ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил оппозиционера в том, что у него "мания величия и преследования". И Навальный якобы сравнивает себя,"как вы все слышали с Иисусом Христом". Но все эти слова адресованы на самом деле не российскому оппозиционеру, а правительствам в Западной Европе.

Читайте также"Чтобы чистые были": российский режиссер пикетировал ФСБ с синими трусами в руках (видео)Глав дипломатических миссий Германии, Франции и Швеции в Москве вызвали в МИД РФ во вторник. Ведомства в этих трех странах заявили об обнаружении следов химического оружия "Новичок", которое применили против Навального. Организация по запрещению химического оружия подтвердила эти выводы.

В МИД РФ объявили, что встреча с послами была посвящена новым санкциям ЕС против России. И дипломатам объявили вербальную ноту. Государственные телеканалы даже показали кадры, на которых послы трех европейских стран спешно выходят из своих лимузинов. Это должно было символизировать, что ситуация очень срочная.

Вскоре после того в МИД РФ объявили о реакции на "недружественные шаги" со стороны ЕС, а именно на введение санкций за попытку убийства Навального.

Реакция Москвы свидетельствует, что диалог о деле Навального не имеет шансов закончиться взаимопониманием. Собственно, такой диалог вообще невозможен. Во время своей последней пресс-конференции Путин обвинял Навального в том, что он якобы связан с разведкой Запада. Желание Европы выяснить правду об отравлении с российской точки зрения не просто такое, которое невозможно удовлетворить. Это "провокация", как любят говори в российском правительстве. В конце концов, речь идет же о Навальном, которого Москва среди прочего обвиняет в "призывах к свержению государственной власти", о чем недавно напомнил Песков.

Читайте такжеDer Spiegel: Подробности отравления Навального обостряют вопрос о химическом оружии РоссииПоследние события означают, что отравление российского оппозиционера еще очень долго будет нависать над отношениями между Германией и Россией. Проведав Навального, канцлер Ангела Меркель дала четко понять, что он важен для официального Берлина.

Своим новым видео о телефонном разговоре с агентом ФСБ Навальный сделал важнейший инструмент власти Путина предметом для насмешек. Кремль это ему не простит. Члены семьи и коллеги оппозиционера годами были жертвами государственных репрессий. И, скорее всего, они усилятся. Если он вернется в Россию, оппозиционер, скорее всего, окажется за решеткой, например, по обвинениям в государственной измене. Российским службам безопасности не придется долго искать "доказательства" для этого.

Навального отравили: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Он проходил лечение в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы " Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы отравляющего вещества из группы " Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

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Перевод: Лесь Дымань