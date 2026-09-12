Илья Ведмеденко

Машины получили усовершенствованную всестороннюю защиту.

"Уралвагонзавод" (УВЗ) передал оккупационной армии новые партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Об этом российская корпорация сообщила в своем Telegram-канале.

Боевые машины получили усовершенствованную всестороннюю защиту. "Работа над повышением защищенности бронетехники ведется непрерывно", – говорят в УВЗ.

Т-90М "Прорыв" – последняя версия российского основного боевого танка Т-90, который, в свою очередь, представляет собой глубокую модернизацию советского Т-72.

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Т-90М сохранил классическую для Т-90 компоновку: отделение управления расположено в передней части корпуса, боевое – в центральной, а моторно-трансмиссионное – в корме. Экипаж танка состоит из трех человек – механика-водителя, командира и наводчика.

Танк получил модернизированную 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5. Т-90М оснащен модульной динамической защитой третьего поколения "Реликт".

Российские СМИ всячески восхваляют танк, тогда как на Западе его оценивают гораздо критичнее, иногда называя "провалом".

Одним из ключевых недостатков является низкая скорость заднего хода, из-за которой машина не может оперативно покинуть опасную зону.

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Автомат заряжания танка считается опасным для экипажа из-за размещения боекомплекта в боевом отделении, хотя по крайней мере часть боекомплекта вынесена за пределы жилого отсека в специальный забашенный короб.

Что касается Т-72Б3М, то он представляет собой более простую и экономичную альтернативу Т-90М. Танк представляет собой усовершенствованный Т-72 с доработкой отдельных характеристик до уровня довольно старого Т-90А.

Танки семейства Т-72Б3 понесли очень большие потери во время вторжения в Украину. Были зафиксированы, в частности, случаи, когда в результате детонации боекомплекта у машин отрывало башни. Известно о многих случаях захвата Украиной брошенных танков Т-72Б3.

Российские танки – другие новости

Недавно УНИАН сообщал, что "Уралвагонзавод" (УВЗ) начал серийное производство штурмовых комплектов всесторонней защиты для танков Т-80БВМ.

Россияне разработали защиту с учетом опыта использования полевых версий. Новый комплект обеспечивает всестороннюю защиту боевой машины. В случае попадания стальные тросы деформируют корпус кумулятивного боеприпаса или заставляют его сработать на безопасном расстоянии от основной брони.

Еще ранее стало известно, что в России во время транспортировки по железной дороге был замечен модернизированный Т-80БВМ. Боевая машина получила обновленную противодроновую защиту.

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