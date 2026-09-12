Коробка iPhone почти опустела: Apple убрала из комплекта еще кое-что

С учетом того, что компания все активнее переходит на eSIM, следующим кандидатом на исчезновение может стать "скрепка" для SIM-карты.

Apple убрала документацию из комплекта поставки iPhone 18 Pro, что следует из официальных спецификаций смартфона. Теперь устройства будут продаваться только вместе с кабелем USB-C для зарядки длиной 1 м.

В странах, где iPhone выпускается с физическим слотом для SIM-карты, Apple дополнительно кладет в коробку специальную "скрепку" для ее извлечения. В сети предполагают, что в будущем компания может полностью отказаться от таких версий смартфонов – везде будут продаваться только с eSIM.

Подобный шаг продолжил стратегию производителя по сокращению объема розничной упаковки и оптимизации использования сырья. Ранее, начиная с серии iPhone 12, Apple перестала вкладывать в комплект зарядный адаптер и проводные наушники EarPods. После этого многие производители смартфонов сделали то же самое.

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А вот как поменялась коробка с iPhone с 2007 года. В то время Apple клала в комплект не только провод, адаптер и наушники, но и док-станцию и даже тряпочку из микрофибры.

Несмотря на сокращение комплектации, iPhone дорожают. В этом году Apple повысила цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max на 100 долларов относительно iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. В компании сослались на глобальный кризис памяти, который коснулся и их.

Напомним, 9 сентября Apple провела большую презентацию своих новинок. Главным анонсом стал первый iPhone со складным экраном. Флагманские iPhone 18 Pro тоже получили немало нововведений, а вот базовую версию перенесли на 2027 год.

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