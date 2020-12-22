Российский оппозиционер Алексей Навальный провел расследование и узнал фамилии сотрудников ФСБ, которые отравили его.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российского оппозиционера Алексея Навального «мания величия и мания преследования», а информации о его отравлении нет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам.

«Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду - такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому», - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, по-прежнему ли в Кремле опровергают свою причастность к отравлению Навального, Песков сказал: «С каким отравлением? Ни Кремль, никто не может говорить однозначно о каком-то отравлении. Мы неоднократно говорили, что не имеем возможности получить необходимую для разбирательства информацию от наших визави в Берлине, от медиков в «Шарите» и медиков, которые трудятся в лабораториях в Берлине, Швеции и во Франции».

По его словам, в такой ситуации «мы не можем говорить об отравлении».

При этом пресс-секретарь президента России уверен, что расследования Навального не могут дискредитировать ФСБ РФ, и спецслужба уже прокомментировала это.

«Это попытка дискредитации, но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности. Федеральная служба безопасности по конституции выполняет очень важную роль, защищая нас с вами от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей, и, безусловно, играет эту роль очень хорошо и очень эффективно», - добавил он.

Отравление Навального: все подробности

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в немецкую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества группы "Новичок" в крови, мочи и на коже Навального. Факт отравления политика "Новичком" также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

1 октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за попыткой его отравления "Новичком" стоит лично президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и опубликовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

Навальный позвонил ему под видом помощника секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и попросил его прояснить, что "пошло не так" с отравлением в Томске.

В разговоре офицер ФСБ назвал операцию хорошо спланированной и объяснил неудачу стечением обстоятельств. Он уверен, что Навальный не выжил бы, если бы пилот не совершил экстренную посадку в Омске, а врачи скорой помощи не ввели бы ему противоядие.

В ФСБ заявили, что расследование Навального о якобы причастности сотрудников спецслужбы к его отравлению является провокацией.

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Автор: Роман Цимбалюк