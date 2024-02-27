Сейчас британская сторона помогает Украине техникой, средствами и обучением для украинских солдат, отметил спикер Сунака.

Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии не планирует отправление войск в Украину для широкомасштабного развертывания.

Как сообщает телеканал Sky News, об этом сказал спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака в ответ на комментарии президента Франции Эммануэля Макрона. В частности, у спикера спросили о том, что французский лидер не исключает участия западных армий в боевых действиях в Украине.

Спикер Сунака ответил, что это не прорабатывается, но Великобритания помогает с обеспечением "техникой, средствами и обучением". "Кроме небольшого количества персонала, который находится в стране для поддержки Вооруженных сил Украины, у нас нет каких-либо планов для широкомасштабного развертывания", - сказал он.

Видео дня

Могут ли оказаться войска НАТО на украинской земле - важные новости

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Париже встретились лидеры и высокопоставленные чиновники многих европейских стран для обсуждения продолжения обеспечения поддержки Украины в ее оборонительной войне с РФ.

Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем. Также Макрон объявил о создании "коалиции" для предоставления Украине "ракет и бомб средней и большой дальности". Он призвал европейские страны "производить больше" боеприпасов для Украины. Кроме того, лидер Франции заявил, что Европа должна быть готова к возможному нападению России на страны НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: