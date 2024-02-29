Он говорит, что его слова на эту тему были взвешенными.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его слова о возможности отправки западных войск в Украину были "взвешенными" и "продуманными".

На открытии парижской Олимпийской деревни в Сен-Дени его попросили прокомментировать заявления европейских лидеров по этому поводу. Макрон сказал, что каждое его слово на эту тему было взвешенным, продуманным и взвешенным. "Это достаточно серьезные темы", - добавил он.

Французская газета Le Monde отмечает, что президент отказался делать какие-либо "геополитические комментарии", назвав это событие неподходящим местом для этого. "Спорт должен способствовать единству и примирению", - сказал Макрон.

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Отправка западных войск в Украину: что известно

Напомним, недавно Макрон заявил, что страны-члены Евросоюза обсуждают вопрос возможной отправки своих солдат в Украину в будущем. Он отметил, что консенсуса в этом вопросе еще не достигли.

Сразу после этого ряд стран НАТО выступили с заявлениями, что не рассматривают отправку своих войск в Украину и их участие в войне с Российской Федерацией.

Российский диктатор Путин, комментируя эти слова во время послания к Федеральному собранию РФ, снова пригрозил миру ядерной войной и "трагическими последствиями".

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