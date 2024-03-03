Политик пояснил, что это может спровоцировать более широкий конфликт, ведь ответ на гибель хотя бы одного солдата НАТО будет коллективным.

НАТО не готово к размещению своих войск в Украине. Это значительно более сложный процесс, чем кажется некоторым в Европе.

Такое мнение в интервью украинскому телемарафону озвучил спикер Сейма Польши Шимон Головня. По его мнению, такой сценарий может стать проблемой для многих стран-членов Альянса.

"Я думаю, что это значительно сложнее, чем думают некоторые люди даже в Европе. Не хочу быть нечестным, поэтому скажу, что это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон и какова его идея в целом, но не думаю, что НАТО готово к такому участию в этой войне", - сказал он.

По мнению спикера польского Сейма, даже участие отдельных стран НАТО в такой операции будет проблематичным. Он пояснил, что гибель хотя бы одного солдата НАТО в Украине будет рассматриваться как атака на весь Альянс. "Мы должны будем предоставить коллективный ответ. НАТО - это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому мы дискутируем по этому поводу", - сказал он.

Головня считает, что Украине от Запада сейчас нужны не люди, а технологии. Именно технологическое преимущество приведет к победе.

"Мы должны быть очень осторожными, если речь идет о физическом присутствии солдат НАТО, потому что это может ухудшить ситуацию. Я думаю, что это может ухудшить ситуацию", - сказал польский спикер.

Может ли Запад отправить своих солдат в Украину?

Напомним, 26 февраля в Париже состоялась встреча 20 европейских лидеров. После нее Макрон сказал, что они обсуждают вероятность отправки своих войск в Украину, однако общего решения нет.

Заявление президента Франции категорически опровергли в ряде стран, среди которых Соединенные Штаты Америки, Польша, Чехия, Австрия и Германия.

Литва заявила, что эту идею стоит обсудить, а Канада выразила готовность отправить своих военнослужащих, но только для обучения украинских бойцов.

Тем временем Макрон не стал отказываться от своего заявления. Он сказал журналистам, что каждое его слово на эту тему было взвешенным и продуманным.

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