При этом Турция охотно "ведется" на провокации, несмотря на заметно торчащие "уши ФСБ" за всем происходящим.

Российские спецслужбы проводят в странах Европы фейковые митинги, чтобы повлиять на политику других стран. Об этом говорится в журналистском расследовании шведского издания SVT.

Журналисты полагают, что россиян вдохновил январский инцидент с публичным сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме, из-за чего Анкара до сих пор не одобрила вступление Швеции в НАТО.

Издание утверждает, что в его распоряжении есть инструкция, составленная российскими спецслужбами для своих агентов в Европе. Документ приводит в пример эпизод с сожжением Корана и предлагает использовать местных жителей и мигрантов в европейских странах для разжигания конфликтов между странами ЕС и Турцией.

Видео дня

В частности, российской агентуре предлагают снимать и распространять видео с сожжением турецкого флага и оскорблениями в адрес Реджепа Эрдогана. Цель – добиться освещения этих провокаций в СМИ.

Кроме того, в документах, полученных журналистами, содержится отчет об одной подобной акции, проведенной россиянами 5 марта в Париже. Тогда, провокаторы воспользовались митингами протеста против французской пенсионной реформы и сняли видео, как молодые люди "зиговали" перед транспарантами с украинским флагом и оскорблениями в адрес президента Турции.

Кроме того, издание утверждает, что нашло 10 эпизодов с явно постановочными митингами, где участники выступали с критикой ЕС, НАТО и Украины. И это только за последние полгода.

Инцидент с сожжением Корана в Стокгольме

В январе ультраправый шведский активист Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран перед турецким посольством в Стокгольме. Это спровоцировало громкий скандал между Турцией и Швецией.

Хотя шведы осудили эту акцию, МИД Турции все равно заявил, что она была санкционирована шведскими властями. Эрдоган охотно воспользовался этим эпизодом, чтобы заблокировать продвижение Швеции в НАТО. Турецкий лидер уже давно в ссоре со Стокгольмом из-за того, что шведы приютили у себя много турецких диссидентов.

Довольно скоро стало известно, что сожжение Корана было провокацией, которую устроили российские спецслужбы. Однако турецкие власти это не смутило. Турция до сих пор блокирует членство Швеции в НАТО, но при этом активно сотрудничает с Россией.

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