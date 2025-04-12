Благодаря такому механизму Европа сможет стать менее зависимой от США в вопросе вооружения.

Министры финансов ЕС начали обсуждать создание Европейского оборонного механизма (MED), который бы закупал оружие и предоставлял его странам ЕС в обмен на финансовый взнос. Об этом сообщает Le Monde.

Такое предложение инициировала Великобритания, его представил брюссельский экономический аналитический центр Bruegel, чтобы дать европейским странам возможность финансировать перевооружение из-за нынешней политики президента США Дональда Трампа в отношении континента.

В издании добавили, что несколько стран-членов ЕС заинтересовались созданием такого механизма, который напоминает Европейский стабилизационный механизм, который был создан во время кризиса в еврозоне.

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"Европейская комиссия обнародовала план перевооружения на 800 миллиардов евро в течение четырех лет, заявив, что готова ослабить бюджетные правила, наложенные на страны-члены, исключив военные расходы из расчета бюджетного дефицита, и запустить совместный заем в размере 150 миллиардов евро.Но это обязательство не решает проблему финансирования стран с высоким уровнем задолженности, долг которых будет расти еще больше, даже если их дефицит будет оставаться в пределах допустимого", - подчеркнули в Le Monde.

Поэтому среди стран-членов ЕС возникла идея создать межправительственный фонд для закупки определенных видов оружия, к примеру, ракет или военных спутниковых систем, которые могут быть полезными для всех государств союза.

Таким образом этот оборонный механизм имел бы собственный капитал, благодаря чему он мог заимствовать средства на рынках. Также эта система могла бы быть открытой для стран, которые не являются членами ЕС из-за опасности со стороны РФ. Речь идет об Украине, Норвегии и Великобритании.

"Поскольку Минобороны будет владельцем приобретенного оборудования, долги, понесенные для его оплаты, будут отображаться на счетах Минобороны, а не в национальных счетах. Такой механизм также будет способствовать созданию европейского оборонного рынка, что позволит снизить расходы и объединить ресурсы стран-участниц", - отмечают в материале.

В свою очередь в документе аналитического центра Bruegel говорится о том, что ЕС может уменьшить свою военную зависимость от США до 2030 года. Это произойдет в том случае, если будут осуществляться совместные закупки и будет создан европейский оборонный рынок, который бы сделал Великобританию главным промышленным игроком в этой сфере.

Оборона ЕС - последние новости

Ранее Bloomberg писал, что министры в ЕС поддержали увеличение расходов на оборону, но они считают, что делать это надо разумно. В Европейском Союзе подчеркнули, что первым шагом для этого должно стать военное сотрудничество и совместные оборонные инициативы для Европы.

В то же время издание Foreign Policy сообщало, что президент США Дональд Трамп подорвал продажу оружия США Европе. По словам американских производителей вооружения, есть опасения, что политика "купи свое" станет нормой для ЕС.

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