В то же время, по словам аналитика, РФ имеет несколько десятков межконтинентальных ракет "Ярс".

Гиперзвуковая ракета "Орешник", которой российские оккупанты ударили по Днепру 21 ноября, по словам авиационного эксперта Константина Криволапа, является макетом для испытаний.

Как заявил он в эфире КИЕВ24, Россия запустила по Днепру ракету без боевой части. Но, по мнению аналитика, у россиян "нечем угрожать Украине".

"Сейчас, когда они лупонули по Днепру, у них был только макет этой боевой части, чтобы что-то показывать на испытаниях. Больше ничего нет. "Ярс" (межконтинентальная ракета РФ - УНИАН) там много. Есть где-то 40 "Ярсов", но еще нужно их доработать, чтобы они могли бить на такое короткое расстояние", - рассказал эксперт.

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Он пояснил, что российская ракета "Ярс" бьет более чем на 10 тысяч километров и она, действительно, является межконтинентальной. Для того, чтобы уменьшить ее возможности - снизить минимальную дальность, над этой ракетой надо "серьезно поработать".

"Поэтому я не понимаю, чем россияне могут так угрожать. Может у них еще одна такая ракета есть ("Орешник" - УНИАН), но там нет боевой части - ни ядерной, ни обычной... Есть только болванки", - утверждает Криволап.

Ракета "Орешник" - последние новости

Как сообщал УНИАН, российский лидер Владимир Путин заявил, что ракета "Орешник", которой Россия ударила по Днепру 21 ноября, является абсолютно новой разработкой, а не модернизацией чего-то старого. Он заявил, что "Орешник" - результат работы специалистов из "новой России", и достигнутые результаты и скорость разработки вызывают у него гордость и восхищение. Также Путин заверил, что еще несколько систем, подобных "Орешнику", сейчас проходят испытания, но принято решение начать серийное производство.

Глава службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж заявил, что удары экспериментальными гиперзвуковыми ракетами "Орешник" и другого подобного вооружения можно предупредить превентивными атаками по местам, где находятся соответствующие пусковые установки.

По словам главы Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилла Буданова, "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, а на самом деле противники запустили ракету по Днепру из системы "Кедр".

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что союзники пока не смогут предоставить Украине средства для перехвата и сбивания новой российской баллистической ракеты "Кедр".

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