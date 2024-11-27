Гиперзвуковая ракета "Орешник", которой российские оккупанты ударили по Днепру 21 ноября, по словам авиационного эксперта Константина Криволапа, является макетом для испытаний.
Как заявил он в эфире КИЕВ24, Россия запустила по Днепру ракету без боевой части. Но, по мнению аналитика, у россиян "нечем угрожать Украине".
"Сейчас, когда они лупонули по Днепру, у них был только макет этой боевой части, чтобы что-то показывать на испытаниях. Больше ничего нет. "Ярс" (межконтинентальная ракета РФ - УНИАН) там много. Есть где-то 40 "Ярсов", но еще нужно их доработать, чтобы они могли бить на такое короткое расстояние", - рассказал эксперт.
Он пояснил, что российская ракета "Ярс" бьет более чем на 10 тысяч километров и она, действительно, является межконтинентальной. Для того, чтобы уменьшить ее возможности - снизить минимальную дальность, над этой ракетой надо "серьезно поработать".
"Поэтому я не понимаю, чем россияне могут так угрожать. Может у них еще одна такая ракета есть ("Орешник" - УНИАН), но там нет боевой части - ни ядерной, ни обычной... Есть только болванки", - утверждает Криволап.
Ракета "Орешник" - последние новости
Как сообщал УНИАН, российский лидер Владимир Путин заявил, что ракета "Орешник", которой Россия ударила по Днепру 21 ноября, является абсолютно новой разработкой, а не модернизацией чего-то старого. Он заявил, что "Орешник" - результат работы специалистов из "новой России", и достигнутые результаты и скорость разработки вызывают у него гордость и восхищение. Также Путин заверил, что еще несколько систем, подобных "Орешнику", сейчас проходят испытания, но принято решение начать серийное производство.
Глава службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж заявил, что удары экспериментальными гиперзвуковыми ракетами "Орешник" и другого подобного вооружения можно предупредить превентивными атаками по местам, где находятся соответствующие пусковые установки.
По словам главы Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилла Буданова, "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, а на самом деле противники запустили ракету по Днепру из системы "Кедр".
Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что союзники пока не смогут предоставить Украине средства для перехвата и сбивания новой российской баллистической ракеты "Кедр".