Также венгерский премьер заявил, что из-за политики Брюсселя "Европу заполонили мигранты".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". В частности он упрекнул его в выделении денег Украине и в том, что Европу "заполонили мигранты". Об этом политик написал в социальной сети Х.

"Брюссельские бюрократы уничтожили Европу. Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет. Из-за Брюсселя наши деньги направляют в Украину на безнадежную войну. Из-за Брюсселя Европу заполонили мигранты", - отметил Орбан.

По его словам, за последние девять лет в Европу прибыло девять миллионов мигрантов. Венгерский премьер вспомнил американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса, который, по словам Орбана, объявил, "что в Европу необходимо выпускать 1 млн мигрантов ежегодно".

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"Вторжение мигрантов в Европу, обмен населением - это не теория заговора, а сама практика. Пришло время искать новые теории заговора, ведь все старые сбылись", - добавил Орбан.

Последние заявления Орбана и его окружения

Как сообщал ранее УНИАН, в венгерском правительстве решили подумать о выходе страны из ВОЗ. Глава администрации премьер-министра Гергей Гульяс сказал, что "если самая могущественная страна мира решила выйти из международной организации", имея в виду США, то и правительству Венгрии стоит подумать, не пойти ли ему "на этот шаг".

Также в Венгрии заявили, что согласятся не блокировать новые санкции ЕС против России только после договоренности с президентом США Дональдом Трампом. По словам министра европейских дел страны Яноша Бока, Европейский Союз должен быть "очень осторожным" при принятии новых санкций против РФ.

Кроме того, лидер Венгрии Орбан угрожал наложить вето на санкции Европейского Союза против России через полгода, если к тому времени Украина не возобновит транзит российского газа.

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