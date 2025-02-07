Одной из причин является вступление нового президента Соединенных Штатов в должность, считают в правительстве.

Венгрия и Словакия блокируют вступление Украины в Европейский Союз по политическим причинам и в связи с большими геополитическими изменениями в мире.

Такое заявление сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

"Безусловно, это политика. Политика, связанная с тем, что не только Украина присоединяется к Европейскому Союзу. В этой повестке дня еще 9 стран. Так же политика связана с большими геополитическими изменениями в мире в связи со вступлением в должность нового президента Соединенных Штатов".

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в новогоднем поздравлении к украинцам президент Владимир Зеленский призвал венгерскую и словацкую власть не бояться Украины в Европе.

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В январе премьер Словакии Роберт Фицо, который постоянно критикует Зеленского, заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО, а также будет иметь проблемы со вступлением в Евросоюз.

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