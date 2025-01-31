Венгерский премьер-министр обещает блокировать санкции, если через полгода Украина не возобновит транзит российского газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на санкции Европейского Союза против России через полгода, если к тому времени Украина не возобновит транзит российского газа, сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что в интервью государственному радио в пятницу Орбан рассказал, что "на этой неделе Венгрия получила гарантию от исполнительной власти ЕС по восстановлению транзита через Украину".

Это, отмечается со слов венгерского премьер-министра, побудило его правительство отказаться от своего выступления против расширения санкций против Москвы, для чего требуется согласие всех 27 государств-членов блока.

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"Если обещание будет нарушено, мы не только предложим отменить санкции, но и отменим их", - сказал Орбан.

Блокирование Орбаном санкций ЕС против РФ: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, Венгрия угрожала сорвать санкции против РФ, если Украина не возобновит транзит газа. Также в Будапеште требовали, чтобы ЕС обеспечил защиту трубопроводов, по которым осуществляется транзит российской нефти и газа, от атак украинских беспилотников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обещал "последствия" венгерскому премьеру Орбану в связи с тем, что он угрожал заблокировать продление санкций Европейского Союза против России. Также Туск отмечал, что Орбан "играет в команде Путина".

Президент США Дональд Трамп помог убедить Орбана не блокировать санкции против РФ. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, решение Венгрии отменить вето было связано с заявлением Трампа, который назвал российского диктатора Владимира Путина агрессором и пригрозил санкциями против РФ, если Москва не захочет вести мирные переговоры.

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