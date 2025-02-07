При этом, подчеркнули в венгерском правительстве, "будут действовать осторожно".

В венгерском правительстве заявили, что после того, как США вышли из Всемирной организации здравоохранения, Венгрии тоже стоит над этим задуматься. Об этом 7 февраля сказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гульяс, пишет Politico.

Он сказал, что "если самая могущественная страна мира решила выйти из международной организации", то и правительству Венгрии стоит подумать, не пойти ли ему "на этот шаг". Он подчеркнул, что при этом правительство "будет действовать осторожно".

"Мы можем прийти к выводу, что мы не должны этого делать, мы можем принять другое решение, конечно. Но это, безусловно, стоит рассмотреть", - сказал Гульяс, поскольку "самая сильная демократия мира идет по собственной воле".

Видео дня

Издание сообщило, что вице-спикер российского парламента Петр Толстой также в четверг высказался за выход России из организации.

"Пришло время тщательно расследовать деятельность ВОЗ в России. На время расследования российское членство должно быть по крайней мере приостановлено. А еще лучше - вообще попрощаться", - цитирует издание заместителя председателя Госдумы РФ.

Выход США и Аргентины из ВОЗ: что известно

В январе президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Как писали СМИ, это станет серьезным шагом назад для финансирования мирового здравоохранения. Предыдущую попытку разорвать связи с ВОЗ Трамп сделал в 2020 году во время пандемии коронавируса, однако президент Джо Байден отменил решение Трампа в свой первый день в должности в январе 2021 года.

Впоследствии, выступая на митинге в Лас-Вегасе, Трамп намекнул на возвращение США в ВОЗ. При этом он подчеркнул, что США финансируют ВОЗ больше, чем Китай, несмотря на значительно меньшую численность населения.

Президент Аргентины Хавьер Милей Мануэль Адорни тоже заявил, что его страна выйдет из Всемирной организации здравоохранения. По информации СМИ, такое решение он принял из-за "глубоких разногласий" относительно подхода ВОЗ к решению вопросов здравоохранения, в частности пандемии COVID-19, сославшись на многомесячный карантин в Аргентине.

Вас также могут заинтересовать новости: