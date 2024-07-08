Цель визита – обсуждение мирного плана в отношении Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поедет в Вашингтон после обсуждения мирного плана по Украине в Пекине, пишет Reuters.

Сейчас Орбан прибыл в Китай, где он встретился с Си Цзиньпином. Они вели переговоры в государственном пансионате Дяоюйтай. Орбан описал поездку в Пекин как продолжение миссии за "мир" для Украины. "Кроме воюющих сторон, то, когда закончится российско-украинская война, зависит от США, Евросоюза и Китая. Поэтому после моих встреч с воюющими сторонами мы приехали в Пекин", – подчеркнул он.

По словам журналистов, Венгрия начала свое шестимесячное председательство в ЕС. С тех пор Орбан посетил Киев, Москву и Пекин в рамках, как он называет, "мирной миссии" для войны в Украине. Его последняя поездка в Китай состоялась за несколько дней до саммита НАТО, на котором будет рассмотрено предоставление дальнейшей поддержки Украине. К тому же Еврокомиссия подтвердила, что введет пошлины на китайские электромобили.

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Международные визиты Орбана

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев и Будапешт могут заключить документ о регулировании совместных отношений.

Далее Орбан улетел в Москву. В начале переговоров Владимир Путин заявил, что Орбан прибыл в Москву, "не только как наш давний партнер, но и как председатель Совета ЕС", и предложил венгерскому премьеру обсудить ситуацию в Украине.

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